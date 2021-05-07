Российские юниоры пропустили две шайбы в финале ЧМ по хоккею

Российские юниоры пропустили две шайбы от сборной Канады во втором периоде финала ЧМ по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После второго периода сборная России по хоккею уступает канадской со счетом 2:4. Среди россиян отличились Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников.

Во втором периоде голами отметились Бреннан Отман (25-я минута) и Логан Стэнковен (37-я минута). Кроме того, российской сборной забили Коннор Бедард и Шейн Райт.

6 мая российские юниоры вышли в финал чемпионата мира по хоккею, обыграв в полуфинале команду Финляндии со счетом 6:5.

Ранее главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев объяснил победу против команды Белоруссии в четвертьфинале чемпионата мира. «Где-то упустили нити игры при счете 3:0, сделали перестановки, которые дали плоды. В раздевалке сделали перестановки в звеньях, на этом моменте сыграли третий период», — заявил Лещев. Он добавил, что на удачную игру команды также повлияла смена ледового дворца.