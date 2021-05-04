Тренер российских хоккеистов-юниоров объяснил победу команды в четвертьфинале ЧМ

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев объяснил победу команды в четвертьфинале чемпионата мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Где-то упустили нити игры при счете 3:0, сделали перестановки, которые дали плоды. В раздевалке сделали перестановки в звеньях, на этом моменте сыграли третий период», — заявил Лещев. Он добавил, что на удачную игру команды также повлияла смена ледового дворца.

3 мая сборная России обыграла национальную команду Белоруссии в четвертьфинале ЧМ со счетом 5:2. При этом уже к 23-й минуте противостояния российские хоккеисты вели со счетом 3:0, а затем пропустили две шайбы от соперника. В полуфинале россиянам предстоит сыграть с финнами.

Полуфинальные встречи между Финляндией и Россией, а также Канадой и Швецией пройдут в ночь на 6 мая. Финальный матч состоится в ночь на 7 мая.

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