Сборная России вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира по хоккею

Сборная России переиграла команду Белоруссии в четвертьфинала юниорского чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уже к 23-й минуте противостояния российские хоккеисты вели со счетом 3:0. Отличились Матвей Мичков, Данила Юров и Артем Дуда. Белорусы едва не отыгрались. Соперники россиян забросили две шайбы, на что отечественные хоккеисты также ответили голами в исполнении Ивана Мирошниченко и Всеволода Гайдамака. Итоговый счет встречи — 5:2 в пользу сборной России.

Таким образом, отечественная команда пробилась в полуфинал, где встретится с победителем пары Канады и Чехии. Матч пройдет в среду, 5 мая.

В заключительном матче группового этапа российские хоккеисты разгромили соперников из Чехии со счетом 11:1. Отечественная сборная досрочно обеспечила себе участие в плей-офф турнира в США.