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Стал известен соперник российских хоккеистов в четвертьфинале юниорского ЧМ

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Фото: @russiahockey

Стал известен соперник сборной России по хоккею в четвертьфинале юниорского чемпионата мира. Информация доступна на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Россияне встретятся со сборной Белоруссии в понедельник, 3 мая. Матч начнется 20:30 по московскому времени. Позднее состоятся другие матчи 1/4 финала: канадцы сыграют с чехами 3 мая в 04:00, финны — со швейцарцами во вторник, 4 мая, в 01:30 и шведы — с американцами 4 мая в 04:00.

Ранее сборная России разгромила Чехию в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира. Встреча группы B завершилась со счетом 11:1. Среди российских хоккеистов хет-трик оформил Матвей Мичков (2-я, 46-я и 59-я минуты). Российская команда с девятью очками заняла второе место в группе.

Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года одержала победу над россиянами.

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