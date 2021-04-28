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Юниорская сборная России проиграла Финляндии во втором матче на ЧМ по хоккею

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Фото: iihf.com

Юниорская сборная России по хоккею проиграла Финляндии во втором матче на чемпионате мира в США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 28 апреля. Основное время игры завершилось со счетом 3:3, причем россияне пропустили две шайбы за 2,5 минуты до конца матча. В овертайме зрители голов не увидели, а в серии буллитов были сильнее финны.

В составе российской команды дублем отметился Федор Сверчков, еще один гол на счету Никиты Чибрикова. У финнов шайбы забросили Саму Салминен, Вилле Койвунен и Cаму Туомаала. Победный буллит на счету Вернера Миеттинена.

Сборная России после двух туров имеет в активе три очка и находится на третьем месте в группе B. В следующем матче россияне 30 апреля сыграют с Германией.

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