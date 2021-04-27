Российские юниоры обыграли США в первом матче чемпионата мира по хоккею

Российские юниоры обыграли команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 7:6. Сборная Россия смогла отыграться в овертайме, уступая по ходу встречи со счетом 1:5. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в американском городе Фриско, штат Техас. В составе российской команды отличились Данила Юров (10-я минута), Дмитрий Бучельников (27), Всеволод Гайдамак (29), Матвей Мичков (34), Иван Мирошниченко (40, 55) и Никита Чибриков (62).

Команды России и США находятся в одной группе B вместе со сборными Чехии, Финляндии и Германии. В следующем матче российские спортсмены сыграют с финнами, игра состоится в ночь на 28 апреля в 00:00 мск.

Ранее «Чемпионат.ру» сообщал, что юниорская сборная Чехии по хоккею одолела в очном противостоянии команду из Германии. Матч завершился со счетом 3:1. В команде победителей шайбы забили Лукаш Паер, Габриэль Штурц и Мартин Рышавы.