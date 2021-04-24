Сборная России по хоккею победила Белоруссию

Сборная России по хоккею на своей площадке обыграла Белоруссию в матче Еврочелленджа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 апреля, в Москве и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы в составе победителей забросили Иван Морозов и Павел Красковский.

Встреча против Белоруссии стала для россиян второй в рамках подготовки к чемпионату мира 2021 года. В пятницу, 23 апреля, сборная России обыграла того же соперника со счетом 6:3.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Турнир вместе со столицей Латвии должен был принять Минск, но Белоруссия была лишена турнира. Международная федерация хоккея (IIHF) объяснила это решение соображениями безопасности.