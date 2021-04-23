Двукратный олимпийский чемпион раскритиковал Панарина за нежелание играть на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников раскритиковал Артемия Панарина за нежелание играть в составе сборной России на чемпионате мира-2021. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По мнению спортсмена, возможный пропуск игроком турнира никак не связан с политическими причинами. Он также высказал недоумение тем фактом, что Панарин хочет пропустить турнир из-за высказываний тренера Андрея Назарова.

«Если он на это обижается, значит, совсем мальчик. Если ты мужик, то выходи и играй за страну! Его же не поливали, не было ничего такого. На что обижаться-то?» — заявил Кожевников.

21 апреля РИА Новости со ссылкой на источник заявило, что вероятность участия Панарина в ЧМ равна нулю. Отмечается, что причинами послужили непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг спортсмена после обвинений со стороны Назарова в избиении девушки.

Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. Он известен критикой российских властей.