Заслуженный тренер России назвал Панарина недостойным защищать флаг страны

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на информацию о том, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не выступит на чемпионате мира в Риге. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Плющев назвал Панарина недостойным защищать российский флаг. «За сборную России должны выступать люди, которые любят свою страну. А главное — верны всем своим принципам. У Артемия мозги стоят немного по-другому. Он еще не американец, но думаю, что уже и не русский», — посчитал он, добавив, что атмосфера в раздевалке из-за присутствия Панарина испортится.

21 апреля РИА Новости со ссылкой на источник заявило, что вероятность участия Панарина в ЧМ равна нулю. Отмечается, что причинами послужили непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг спортсмена после обвинений со стороны тренера Андрея Назарова в избиении девушки.

Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. Он известен критикой российских властей.