Стало известно о пропуске Панариным ЧМ после обвинений в избиении девушки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не выступит на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам источника, вероятность участия Панарина в турнире равна нулю. Отмечается, что причинами послужили непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг спортсмена после обвинений со стороны тренера Андрея Назарова.

20 февраля Назаров обвинил игрока в избиении девушки, которое якобы произошло в Риге в 2011 году. Латвийский журналист Айвис Калниньш опроверг слова Назарова, связавшись с администрацией отеля, где, как утверждает тренер, произошел инцидент. НХЛ после заявления Назарова вступилась за хоккеиста, и спустя месяц Панарин возобновил выступление за команду.

Чемпионат мира должен пройти в Латвии с 23 мая по 6 июня.