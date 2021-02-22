Панарина обвинили в избиении девушки

Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил экс-форварда подмосковного клуба, а ныне нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам специалиста, инцидент произошел в декабре 2011 года в Риге после матча с местным «Динамо». Игрок вместе с несколькими легионерами пошел в бар. Там он по неизвестным причинам нанес несколько ударов гражданке Латвии. После этого хоккеиста задержала полиция.

По словам Назарова, за Панарина вступились авторитетные жители Риги, которые провели переговоры с сотрудниками правоохранительных органов и смогли замять историю. Тренер отметил, что слышал о сумме в 40 тысяч евро наличными.

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2015 года. В июле 2019-го он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов. Форвард — самый высокооплачиваемый россиянин в лиге.