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Самого высокооплачиваемого россиянина в НХЛ обокрали в Мексике

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Фото: @artemiypanarin

Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и его супругу Алису Знарок обокрали в мексиканском городе Тулум. Об этом Знарок сообщила в Instagram.

«Из сейфа в отеле украли серьгу и карточку кредитную», — написала жена хоккеиста. Она добавила, что впоследствии злоумышленники воспользовались карточкой в другом городе. Сколько средств было похищено, Знарок не уточнила.

11 января сообщалось, что Панарин, который является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ, вошел в топ-10 лучших игроков лиги, заняв четвертое место. Кроме него в десятке оказались еще два хоккеиста сборной России: нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В июле 2019-го он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.

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