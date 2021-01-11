Три россиянина вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ

Три россиянина вошли в топ-10 лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.
Рейтинг составили аналитики телесети NHL Network. Четвертое место в нем занял форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на седьмом месте оказался нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На восьмой позиции расположился капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.
Лидером рейтинга стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, за ним расположился его соотечественник Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), тройку сильнейших замкнул самый ценный игрок прошлого сезона немец Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).
Старт нынешнего сезона НХЛ был отложен из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат начнется 13 января матчем «Филадельфия Флайерс» — «Питтсбург Пингвинс».