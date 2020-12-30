Новый тренер «Вашингтона» отказался ужинать с Овечкиным

Новый главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт отказался ужинать с нападающим команды Александром Овечкиным. Его слова приводит NBC4 Washington.

Лавиолетт рассказал, что хоккеист пригласил его на ужин, но тренер не смог этого сделать, так как находится на карантине из-за пандемии коронавируса. «Мы плохо знаем друг друга, так что это была бы отличная возможность познакомиться, но этого не случилось», — подчеркнул он.

56-летний Лавиолетт возглавил «Вашингтон» в сентябре этого года. Он сменил на посту Тодда Рирдена, под руководством которого команда дважды вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде. «Вашингтон» начнет новый регулярный чемпионат НХЛ 14 января домашним матчем против «Баффало».

Летом 2020 года защитник «Вашингтона» Джон Карлсон рассказал о странной просьбе Овечкина во время совместного ужина. По словам хоккеиста, его удивило, что россиянин захотел приправить пасту кетчупом.