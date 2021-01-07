Российский хоккеист Капризов рассказал об адаптации к жизни в США

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал об адаптации к жизни в США. Его слова приводит сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Переезд получился намного легче, чем ожидалось. Мне помогли обжиться, снять квартиру. Я даже тут успел познакомиться с русскими. Уже купил пельмени, валяются дома в морозилке. Еще и шпроты раздобыл», — признался Капризов.

Спортсмен рассказал, что в преддверии нового сезона НХЛ собирается купить костюмы. «Нужно пробежаться по торговым центрам. Я с собой взял мало вещей из России», — отметил он. Сезон НХЛ стартует 14 января.

23-летний Капризов перешел в «Миннесоту» летом 2020-го. Форвард подписал с клубом соглашение новичка, рассчитанное на два года.

До переезда в НХЛ Капризов выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА, новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». В составе армейцев нападающий выигрывал Кубок Гагарина. Вместе со сборной России Капризов стал победителем Олимпиады-2018 в Пхенчхане и бронзовым призером чемпионата мира-2019.