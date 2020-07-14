Еще один олимпийский чемпион в составе сборной России перешел в клуб НХЛ

Вратарь сборной России Илья Сорокин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом в своем Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Соглашение с 24-летним голкипером рассчитано до конца нынешнего сезона. В понедельник, 13 июля, сообщалось о переезде за океан еще одного игрока ЦСКА. Контракт с «Миннесота Уайлд» заключил Кирилл Капризов.

Сорокин был выбран «Айлендерс» в третьем раунде драфта в 2014 году под 78-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) голкипер провел 40 матчей в составе ЦСКА, одержав 26 побед. Вместе со сборной России Сорокин завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, а также трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира.

Нынешний сезон НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Соревнования будут проводиться в Торонто и Эдмонтоне. Тренировочные лагеря откроются с 13 июля.

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