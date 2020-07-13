Олимпийский чемпион в составе сборной России перешел в клуб НХЛ

Хоккеист сборной России Кирилл Капризов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд». Об этом сообщается в Twitter команды.

Форвард заключил с клубом соглашение новичка, рассчитанное на два года. Дебютировать за «Миннесоту» 23-летний Капризов сможет только в следующем сезоне.

Три последних сезона Капризов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА. В 2019 и 2020 годах форвард становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, а в сезоне-2018/2019 выиграл вместе с армейцами Кубок Гагарина. До перехода в ЦСКА нападающий играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В составе национальной сборной России Капризов дебютировал в 2017 году. Вместе с командой форвард стал победителем Олимпиады-2018 в Пхенчхане и бронзовым призером чемпионата мира-2019.

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