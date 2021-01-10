Российский хоккеист вспомнил о трудностях в США

Российский защитник ЦСКА Егор Рыков вспомнил о трудностях в США, где он выступал до перехода в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит сайт армейского клуба.

23-летний хоккеист признался, что скучал по России. Основной трудностью он назвал непривычный менталитет американцев. «Люди там совсем другие. Мешал языковой барьер. Знал бы английский, наверное, было бы проще», — отметил он. При этом Рыков заявил, что несмотря на незнание иностранных языков, он может общаться с легионерами в ЦСКА.

Рыков выступал в США с 2019-го по 2020 год в Американской хоккейной лиге (АХЛ), защищая цвета «Хартфорд Вулф Пэк». Клуб является частью системы «Нью-Йорк Рейнджерс» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

До переезда в Северную Америку Рыков выступал в КХЛ за СКА и «Сочи». В составе клуба с берегов Невы он выиграл Кубок Гагарина в 2017 году.