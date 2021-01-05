В Госдуме отреагировали на разгромное поражение российской молодежки от Канады

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев отреагировал на разгромное поражение российской молодежной сборной по хоккею от Канады в полуфинале чемпионата мира. Об этом сообщает Sport24.

По мнению политика, из результата встречи не стоит делать трагедии. «Почему мы каждый раз из каких-то событий делаем либо сенсацию, либо похороны? Когда Россия обыграла США, многие уже повесили себе на шею и грудь золотые медали и кричали, какая великолепная сборная», — добавил Лебедев.

Россияне и канадцы встретились в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» 5 января. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира.

В финале Канада сыграет с США. Российские хоккеисты будут бороться за третье место с Финляндией. Оба матча пройдут в ночь с 5 на 6 января по московскому времени.

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит в канадском Эдмонтоне. Хозяева — действующие победители турнира, в 2020 году в финале они одержали победу над сборной России.

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