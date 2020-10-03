Панарин проехался в поезде до Челябинска, съел доширак и получил в подарок водку

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин проехался в поезде до Челябинска. Видео доступны в Instagram спортсмена.

Панарин показал подписчикам, как проходит дорога до его родного села Коркино. В общей сложности поездка заняла 40 часов. По дороге хоккеист съел доширак и встречался на остановках с фанатами. Он получил в подарок водку в форме автомата, пирожные и котенка.

Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле прошлого года он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.