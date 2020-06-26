Панарин раскритиковал НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в Twitter раскритиковал лигу.

Панарин выразил опасения по поводу долгосрочного благосостояния НХЛ. По его мнению, лига ущемляет права игроков в распределении доходов. «В течение двух десятилетий хоккеисты защищали доходы владельцев с помощью эскроу (отчислений в страховой фонд НХЛ — прим. «Ленты.ру»). Мы делали это даже во время пандемии, хотя состояние владельцев продолжало расти экспоненциально», — отметил форвард.

Хоккеист посчитал, что НХЛ необходимо исправить ситуацию с эскроу. «Мы, как игроки, не можем вернуться к тренировкам без подготовленного соглашения. Мы все сообща», — подытожил он.

Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле прошлого года он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса в начале марта. Турнир должен возобновиться на стадии плей-офф. Дата начала матчей пока не известна.

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