Обвиненный в избиении девушки Панарин вернулся в НХЛ и сделал результативный пас

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин возобновил выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий, пропустивший девять игр, вышел на лед во встрече против «Бостон Брюинс». Поединок состоялся в субботу, 13 марта, и завершился со счетом 4:0 в пользу команды из Нью-Йорка. Панарин отметился результативной передачей.

20 февраля бывший тренер Панарина Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил игрока в избиении девушки, которое якобы произошло в Риге в 2011 году. Латвийский журналист Айвис Калниньш опроверг слова Назарова, связавшись с администрацией отеля, где, как утверждает тренер, произошел инцидент.

НХЛ после заявления Назарова вступилась за хоккеиста и потребовала доказательств инцидента, а в «Рейнджерс» обвинения назвали попыткой запугать игрока, который известен резкими высказываниями о политической ситуации в России. При этом Панарин временно покинул расположение клуба и улетел на родину.