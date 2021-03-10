Стало известно о проблеме между Панариным и клубом НХЛ после обвинений из России

Стало известно о проблеме между российским хоккеистом Артемием Панариным и клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» после обвинений в адрес игрока из России. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков.

Лысенков обратил внимание на то, что в последнем матче против «Питтсбурга» Панарина не было среди запасных, так как руководство «Рейнджерс» вывело его из состава. Отмечается, что россиянин пропал из платежных документов нью-йоркского клуба. «Пахнет жареным. Там, внутри, между Панариным и "Рейнджерс", есть большая проблема, которая вряд ли связана с интервью Андрея Назарова. И очень скоро это может выйти наружу», — заявил журналист.

20 февраля Назаров обвинил хоккеиста в избиении девушки. Он заявил, что инцидент произошел в одном из баров Риги в 2011 году. Латвийские журналисты связались с отелем, в баре которого Панарин якобы напал на 18-летнюю посетительницу, и узнали, что указанного тренером происшествия не было.

В «Рейнджерс» назвали обвинения попыткой запугать хоккеиста, который известен резкими высказываниями о политической ситуации в России. НХЛ также поддержала игрока и потребовала доказательств случившегося.