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Обвинение Панарина в избиении девушки опровергли

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Фото: Jerome Miron / Reuters

В Риге опровергли слова бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова об избиении хоккеистом Артемием Панариным девушки в одном из баров города. Об этом сообщил латвийский журналист Айвис Калниньш в своем Twitter.

Калниньш связался с отелем, в баре которого Панарин якобы атаковал 18-летнюю посетительницу. Журналисту сообщили, что указанного Назаровым инцидента просто не было, тем самым опровергнув обвинения тренера.

Ранее 22 февраля Национальная хоккейная лига (НХЛ) и «Нью-Йорк Рейнджерс» вступились за российского форварда. В словах Назарова, которые были опубликованы «Комсомольской правдой», в заявлении клуба названы попыткой запугать хоккеиста, который известен в том числе и резкими высказываниями о политической ситуации в России.

Материал «Комсомольской правды» был опубликован 20 февраля. В нем бывший тренер Панарина Назаров обвинил хоккеиста в избиении девушки. Специалист утверждал, что инцидент произошел в Риге в 2011 году.

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