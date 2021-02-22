Панарин покинул расположение клуба после обвинений в избиении девушки

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин покинул расположение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после обвинений в избиении 18-летней девушки, якобы имевшем место в 2011 году. Об этом сообщает New York Post.

В заметке отмечается, что Панарин покинул расположение «Рейнджерс» на фоне «политически мотивированной» статьи, опубликованной в России. Так американские журналисты охарактеризовали публикацию «Комсомольской правды» от 20 февраля.

В статье «Комсомольской правды» бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил Панарина в том, что хоккеист в 2011 году избил 18-летнюю посетительницу бара в Риге. По словам специалиста, тогда спортсмена задержала полиция. Панарин избежал уголовного преследования после беседы авторитетных рижан с сотрудниками правоохранительных органов, как утверждает Назаров.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В 2019 году он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс». По его условиям он должен заработать 81,5 миллиона долларов. Панарин считается самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ.