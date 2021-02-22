«Нью-Йорк Рейнджерс» отреагировал на обвинение Панарина в избиении девушки

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» отреагировал на обвинения в адрес нападающего Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в 2011 году. Заявление доступно в Twitter-аккаунте команды.

Пресс-служба назвала обвинения в адрес игрока сфабрикованными. В заявлении клуба утверждается, что публикация в «Комсомольской правде» является акцией устрашения, направленной на Панарина за его мнения о происходящем в России. В «Рейнджерс» подчеркнули, что полностью поддерживают игрока и намерены установить источник обвинений.

20 февраля в материале «Комсомольской правды» были приведены слова бывшего тренера Панарина в «Витязе» Андрея Назарова. Специалист упомянул, что хоккеист избил 18-летнюю девушку в одном из баров Риги в 2011 году. По словам Назарова, историю замяли после вмешательства влиятельных жителей города.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В июле 2019-го он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов. Форвард — самый высокооплачиваемый россиянин в лиге. В марте 2019 года игрок поддержал митинги за свободный интернет. Тогда спортсмен написал в социальных сетях: «Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?»