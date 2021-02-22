НХЛ вступилась за Панарина после обвинений в адрес хоккеиста

Национальная хоккейная лига (НХЛ) поддержала российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина после обвинений в адрес игрока в том, что он якобы избил девушку в 2011 году. Об этом сообщает журналист Дэн Роузен из пресс-службы организации в своем Twitter.

«Мы полностью поддерживаем "Рейнджерс" и Артемия и продолжаем следить за развитием событий», — говорится в сообщении.

Ранее 22 февраля стало известно, что Панарин покинул расположение клуба на фоне обвинения. В материале «Комсомольской правды» от 20 февраля утверждается, что спортсмен якобы избил 18-летнюю посетительницу бара в Риге в 2011 году.

Об этом изданию сообщил бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров, под руководством которого тогда и играл Панарин. Отсутствие уголовного преследования специалист объяснил заступничеством «авторитетных жителей Риги». «Рейнджерс» также отреагировали на публикацию «Комсомольской правды», посчитав это попыткой напугать форварда, который известен за критику российских властей.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В июле 2019-го россиянин подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов. Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в лиге.