Стало известно о состоянии обвиненного в избиении девушки хоккеиста Панарина

Тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о состоянии российского хоккеиста Артемия Панарина после скандала с обвинениями в избиении девушки. Об этом сообщается на сайте турнира.

Наставник отметил, что у спортсмена все хорошо, и он находится в команде уже пару дней. Он также добавил, что Панарин пребывает в отличном расположении духа и приступил к тренировкам. Куинн подчеркнул, что российский хоккеист, возможно, выйдет на лед 13 февраля, в матче с «Бостоном».

Отмечается, что Панарин пропустил предыдущие девять матчей команды во время отгула, который он взял после инцидента с обвинениями.

20 февраля бывший тренер Панарина Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил игрока в избиении девушки, которое якобы произошло в Риге в 2011 году. Латвийский журналист Айвис Калниньш опроверг слова Назарова, связавшись с администрацией отеля, где, как утверждает тренер, произошел инцидент.

НХЛ после заявления Назарова вступилась за хоккеиста и потребовала доказательств инцидента, а в «Рейнджерс» обвинения назвали попыткой запугать игрока, который известен резкими высказываниями о политической ситуации в России. При этом Панарин временно покинул расположение клуба и улетел на родину.