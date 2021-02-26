Уткин назвал последствия обвинений в адрес Панарина в избиении девушки

Спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале назвал последствия обвинений в адрес нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки.

Уткин посчитал, что Панарину не стоит подавать в суд о клевете, так как в этом случае он подарит обвинившему его тренеру Андрею Назарову возможность держать эту тему в прессе и находиться в центре внимания. По его мнению, даже если хоккеист выиграет дело, у общественности может остаться отрицательное мнение о нем. «Кажется очень приятным то, что в Америке, где по оговору было лишено работы столько уважаемых людей, встали на сторону Панарина», — подытожил журналист.

20 февраля Назаров обвинил хоккеиста в избиении девушки. Он заявил, что инцидент произошел в одном из баров Риги в 2011 году. Латвийские журналисты связались с отелем, в баре которого Панарин якобы напал на 18-летнюю посетительницу, и узнали, что указанного тренером происшествия не было.

В «Рейнджерс» назвали обвинения попыткой запугать хоккеиста, который известен резкими высказываниями о политической ситуации в России. НХЛ также поддержала игрока и потребовала доказательств случившегося.

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