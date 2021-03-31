В Федерации хоккея России оценили возможность выступления Панарина за сборную

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил возможность выступления нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина за российскую сборную. Его слова приводит Sport24.

Ротенберг заявил, что в ФХР давно знают Панарина как игрока и как человека. По его словам, хоккеист является кандидатом на место в сборной на чемпионат мира, однако необходимо будет исходить из того, кто освободится к турниру из НХЛ. «Великолепный хоккеист, а все иные вопросы по нему — это уже не моя компетенция», — добавил он.

Функционер посчитал, что бывший тренер хоккеиста Андрей Назаров имеет право критиковать Панарина. «Это его право, гражданская позиция. Почему Назаров хвалит меня, хотя раньше критиковал — стоит его спрашивать», — подытожил он.

20 февраля Назаров обвинил игрока в избиении девушки, которое якобы произошло в Риге в 2011 году. Латвийский журналист Айвис Калниньш опроверг слова Назарова, связавшись с администрацией отеля, где, как утверждает тренер, произошел инцидент. НХЛ после заявления Назарова вступилась за хоккеиста, и спустя месяц Панарин возобновил выступление за команду.

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