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Лидеру юниорской сборной России по хоккею разрешили въезд в США

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Иван Мирошниченко
Иван Мирошниченко
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидеру юниорской сборной России по хоккею Ивану Мирошниченко разрешили въезд в США. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В ФХР рассказали, что провели консультации с Международной федерацией хоккея и Олимпийским комитетом США. В результате Мирошниченко получил специальное разрешение на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в чемпионате мира. Организация поблагодарила международных партнеров за своевременное содействие.

О решении властей США стало известно 16 апреля. Сам Мирошниченко заявил, что новость стала для него неожиданностью, а о причинах такого решения он ничего не знал.

Юниорский чемпионат мира пройдет в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться на турнир 19 апреля.

Мирошниченко выступает за «Омских ястребов». До этого он намеревался играть в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить канадскую визу. На юношеских Олимпийских играх-2020 в Лозанне спортсмен был капитаном сборной и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

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