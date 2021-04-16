Лидер юниорской сборной России по хоккею отреагировал на запрет США на въезд

Нападающий «Омских ястребов» и лидер юниорской сборной России Иван Мирошниченко отреагировал на отказ властей США пустить его в страну для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам игрока, новость стала для него неожиданностью, а о причинах такого решения он ничего не знает. «Понятно, что я не террорист. Я просто офигел, за три дня до выезда такое присылают», — добавил Мирошниченко.

Хоккеист также отметил, что у него есть действующая американская виза. Россиянин добавил, что несколько лет назад посещал США.

О решении властей США стало известно ранее в пятницу, 16 апреля. Причины не сообщались. Юниорский чемпионат мира пройдет в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться на турнир 19 апреля.

Перед переходом в омский клуб Мирошниченко планировал продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки. Тогда он не смог получить канадскую визу. На юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне Мирошниченко был капитаном сборной и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира.