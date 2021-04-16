Власти США запретили участвовать в ЧМ лидеру юниорской сборной России по хоккею

Нападающий «Омских ястребов» и лидер юниорской сборной России Иван Мирошниченко пропустит чемпионат мира в США по решению местных властей. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, в Федерацию хоккея России (ФХР) поступило письмо, в котором говорится о запрете на пересечение границы для 17-летнего форварда. Это решение миграционной службы США, оно не подлежит апелляциям и обжалованиям.

Юниорский чемпионат мира пройдет в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться в США 19 апреля.

Перед переходом в омский клуб Мирошниченко собирался продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки. Тогда он не смог получить канадскую визу. На юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне Мирошниченко был капитаном сборной и стал вторым бомбардиром турнира.

«Омские ястребы» — фарм-клуб «Авангарда». Команда дважды побеждала в Молодежной хоккейной лиге.

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