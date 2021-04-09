Уехавший в Канаду российский хоккеист назвал недостающую вещь с родины

Уехавший в Канаду российский хоккеист Данила Жилкин назвал недостающую вещь с родины. Его слова приводит Sport24.

17-летний спортсмен заявил, что больше всего ему не хватает российских продуктов. Он рассказал, что начал играть в хоккей в четыре года в ЦСКА, а через пять лет вместе с семьей уехал в Канаду по приглашению местной команды. «В Канаде у меня друзья и близкие, но в России тоже хорошо, я там родился. Мне нравится и в России, и в Канаде», — подытожил Жилкин.

Жилкин выступает за команду «Гельфа» (OHL) на позиции форварда. В прошлом году он выступал за юниорскую сборную Канады на неофициальном турнире, а в этом году попал в состав национальной команды на юниорский чемпионат мира. Турнир пройдет в США с 26 апреля по 6 мая.

В апреле прошлого года российский хоккеист Николай Голдобин, выступавший в Национальной хоккейной лиге, назвал преимущества жизни в Канаде по сравнению с Россией. Он посчитал, что канадцы более приветливые, а также обратил внимание на то, что в Канаде лучше готовят суши.