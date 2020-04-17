Выступавший в НХЛ игрок назвал плюсы жизни в Канаде по сравнению с Россией

Российский хоккеист московского ЦСКА Николай Голдобин, выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), назвал преимущества жизни в Канаде по сравнению с Россией. Его слова приводит Sport24.

«Когда прилетаю в Москву, больше всего расстраивают пробки. В Канаде их вообще нет. В США только в час пик, когда люди с работы и на работу едут», — заявил Голдобин. Он добавил, что второе отличие в приветливости людей — в Канаде они, в отличие от России и США, добрее.

«Когда заходишь в магазин, у тебя миллион раз спросят, как дела и все ли понравилось», — подчеркнул Голдобин. Он заметил, что в России все по-другому. «Наверное, все серьезные бизнесмены, вот и не улыбаются никогда», — заключил он.

Также спортсмен рассказал, что за время игры в НХЛ полюбил местную кухню. «Суши из Ванкувера просто обожаю, там они самые вкусные в мире. В Москве и близко таких не найти», — сказал он.

Ранее другой российский хоккеист Илья Брызгалов раскритиковал меры по борьбе с распространением коронавируса. «Сколько мы еще можем просидеть на этом карантине? Люди без работы, голодают», — заявил он.

24-летний Голдобин перешел в ЦСКА в 2020 году. В НХЛ он выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». Кроме того, в 2015 году нападающий вызывался в молодежную сборную России.

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