Бывший футболист сборной России описал кошмар в Испании из-за коронавируса

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов описал ситуацию, которая сложилась в Испании из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В Испании ждали до последнего, не верили, что такое может сюда прийти», — подчеркнул Ледяхов. Бывший футболист заметил, что в местных больницах не хватало масок, перчаток и тестов. «Это какой-то кошмар», — добавил он.

Ледяхов заявил также, что в России к распространению инфекции оказались готовы лучше. «Сравните, что творится в Италии и Испании с Россией», — заключил он.

По последним данным, в мире зафиксировано более двух миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Испания находится в первой восьмерке стран по числу заболевших. Также туда входят Италия, Германия, Франция и Великобритания.

Ледяхов известен выступлениями за московский «Спартак», с которым он трижды выиграл национальный чемпионат (1992, 1993, 1994), а также испанские «Спортинг Хихон» и «Эйбар». Тренерскую карьеру он начал в 2007 году. Последними местами работы Ледяхова были «Ахмат» и «Балтика».

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