Россиянин сделал хет-трик Горди Хоу в матче НХЛ

Российский форвард «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников сделал хет-трик Горди Хоу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий на 21-й минуте игры отметился заброшенной шайбой, а в концовке встречи ассистировал Себастьяну Ахо. Кроме того, на 36-й минуте россиянин подрался со шведом Маттиасом Экхольмом, за что получил двухминутный штраф. Свечников был признан второй звездой матча.

Игра прошла в ночь на пятницу, 16 апреля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Каролины». Свечников в нынешнем сезоне провел 42 матча, в которых забросил 11 шайб и сделал 19 результативных передач.

Хет-трик Горди Хоу — неофициальное название явления, когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, отдает результативный пас и участвует в драке. Канадец Горди Хоу, в честь которого был назван хет-трик, был известен выдающимися бомбардирскими способностями и агрессивным поведением на льду.

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