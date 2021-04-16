Российский вратарь сделал результативную передачу в матче НХЛ

Российский вратарь «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флорида Пантерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голкипер стал одним из ассистентов для Алекса Киллорна, который отметился заброшенной шайбой на 24-й минуте встречи. Встреча прошла в ночь на пятницу, 16 апреля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Лайтнинг».

Для Василевского передача стала третьей в сезоне. Кроме того, во встрече с «Пантерс» россиянин отразил 36 бросков из 38 и был признан первой звездой матча.

В матче с «Лайтнинг» в составе «Флориды» дебютировал российский форвард Никита Гусев. Нападающий не отметился набранными очками и завершил игру с показателем полезности «-1».

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