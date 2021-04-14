Панарин установил еще один клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский форвард «Нью-Йорк Ренджерс» Артемий Панарин установил клубный рекорд по количеству набранных очков в 100 дебютных матчах за клуб. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Юбилейной для нападающего стала выездная игра против «Нью-Джерси Дэвилс» (3:0), в которой россиянин отметился голом. Таким образом, Панарин на одно очко превзошел достижение Марка Мессье, который в дебютных 100 поединках набрал 137 очков по системе «гол плюс пас».

10 апреля Панарин также установил клубный рекорд. Россиянин превзошел достижение Мессье по количеству голевых передач в дебютных 100 матчах за «Рейнджерс».

Панарин перешел в «Рейнджерс» в 2019 года. До этого россиянин играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».