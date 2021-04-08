Капризов установил новый рекорд и сравнялся с Овечкиным

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил новый рекорд команды после матча против «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NHL Public Relations.

В игре, которая состоялась в ночь на 8 апреля и завершилась победой «дикарей» со счетом 8:3, Капризов отметился дублем и результативной передачей. Таким образом, он в третий раз в дебютном сезоне смог набрать три очка в одном матче, что раньше не удавалось никому.

Кроме того, теперь на счету Капризова 34 очка, и по этому показателю он сравнялся с форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным и нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Павлом Бучневичем. Среди российских игроков они занимают вторую строчку по набранным очкам, лидирует форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (40).

4 апреля сообщалось, что Капризов забросил шайбу в матче НХЛ против «Вегас Голден Найтс» и повторил рекорд клуба. Тогда россиянин отличился в третьем матче регулярки подряд.

Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. Он известен выступлениями в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА. С армейцами форвард выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году.