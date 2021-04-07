Панарин вышел на второе место в НХЛ по набранным в среднем за матч очкам

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на второе место по количеству набранных в среднем за матч очков в матчах нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Форвард смог добиться этого после того, как забросил шайбу и сделал три голевые передачи в игре против «Питтсбург Пингвинс» (8:4). Встреча прошла в ночь на среду, 7 апреля.

В 27 матчах «регулярки» россиянин набрал 40 очков (1,48 в среднем за игру). Он обошел Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс» (1,46 очка) и уступает только лучшему бомбардиру чемпионата Конору Макдэвиду (1,64), который также выступает за «Эдмонтон».

6 апреля Панарин был признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ. Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал вторым.

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