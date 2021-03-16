Хоккеист Панарин впервые прокомментировал обвинение в избиении девушки

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин впервые прокомментировал обвинение в избиении девушки. Свою позицию он высказал журналисту Винсу Меркольяно, тот опубликовал краткое заявление спортсмена в своем Twitter.

«Возможно, сейчас не лучшее время заниматься этим. Мне нечего скрывать. Я сделаю заявление по окончании сезона, но сейчас все я сосредоточен на игре», — сказал Панарин.

13 марта Панарин возобновил выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Нападающий, пропустивший девять игр, вышел на лед во встрече против «Бостон Брюинс». В матче он отметился результативной передачей.

20 февраля бывший тренер Панарина Андрей Назаров обвинил игрока в избиении девушки, которое якобы произошло в Риге в 2011 году. Латвийский журналист Айвис Калниньш опроверг слова Назарова, связавшись с администрацией отеля, где, как утверждает тренер, произошел инцидент.

НХЛ после заявления Назарова вступилась за хоккеиста и потребовала доказательств инцидента, а в «Рейнджерс» обвинения назвали попыткой запугать игрока.