Капризов сделал первый хет-трик в НХЛ и получил статус особенного

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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сделал первый хет-трик в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис». Видео доступно на сайте лиги.

Россиянин забросил все три шайбы в третьем периоде и был назван первой звездой встречи. Матч завершился победой «Миннесоты» со счетом 4:0. На послематчевой конференции главный тренер команды Дин Эвасон назвал удивительной результативность россиянина и посчитал, что игрок заслужил получить статус особенного.

Капризов проводит свой первый сезон в НХЛ. 23-летний россиянин стал вторым новичком в истории «Миннесоты», которому удалось сделать хет-трик в дебютном сезоне. В его активе 23 очка в 25 матчах сезона.

Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. Он известен выступлениями в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА. С армейцами форвард выиграл Кубок Гагарина.



