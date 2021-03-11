Российский хоккеист Капризов вошел в историю клуба НХЛ

Российский хоккеист Кирилл Капризов вошел в историю клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» после матча с «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает Twitter-аккаунт NHL Public Relations.

Во встрече, которая прошла в ночь на 11 марта и завершилась победой «Уайлд» со счетом 4:3, Капризов отметился заброшенной шайбой. Всего на его счету 20 (7+13) очков в дебютном сезоне НХЛ. Таким образом, игрок стал первым новичком «Миннесоты», которому удалось набрать 20 очков в сезоне.

25 февраля сообщалось, что Капризов установил очередной рекорд «Миннесоты». 23-летний форвард набрал два очка в третьем матче кряду и стал первым дебютантом НХЛ в истории «Уайлд», кому это удалось.

Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. С армейцами форвард выиграл Кубок Гагарина. Кроме того, Капризов вызывается в сборную России. С национальной командой он стал олимпийским чемпионом в 2018 году.