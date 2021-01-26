Клуб НХЛ подписал контракт с 20-летним россиянином

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» подписал контракт с 20-летним россиянином Павлом Дорофеевым. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с форвардом рассчитано на три года. Игрок присоединится к «Хендерсон Сильвер Найтс», фарм-клубу «Вегаса» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Дорофеев — уроженец Нижнего Тагила. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провел один матч за челябинский «Трактор». С 2018-го по 2020 год нападающий выступал за магнитогорский «Металлург».

25 января сообщалось, что российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал автором уникального достижения. Он набрал шестое очко в шестом матче лиги и стал первым новичком в истории «Уайлд», которому покорилась отметка в одно набранное очко в среднем за игру за шесть дебютных матчей.