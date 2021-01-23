Канадский игрок НХЛ осудил устроивших посиделки в отеле российских хоккеистов

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» Брэд Маршанд осудил нарушивших медицинские протоколы, касающиеся коронавируса, российских хоккеистов «Вашингтон Кэпиталc». Его слова приводит Boston Hockey Now.

Маршанд посчитал, что россияне проявили неуважение к руководству Лиги. Он обратил внимание на то, что правила были установлены не без причины и последствия их нарушения могут быть печальными. «Они сами навлекли на себя это. Правила соблюдать несложно. Нам рассказывали, что не разрешено, так что это их вина», — заявил канадец.

21 декабря руководство НХЛ запретило нападающему Александру Овечкину, форварду Евгению Кузнецову, защитнику Дмитрию Орлову и голкиперу Илье Самсонову тренироваться из-за посиделок в отеле. Сообщалось, что игроки общались друг с другом в гостиничном номере без масок, не соблюдая социальную дистанцию. По информации главного тренера Питера Лавиолетта, россияне находятся на карантине, поэтому не примут участия в ближайших четырех встречах.

После пяти матчей регулярного чемпионата «Вашингтон» лидирует в восточном дивизионе, набрав восемь очков, а «Бостон» занимает шестое место с тремя очками.