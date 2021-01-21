Назван срок отстранения Овечкина и других россиян от матчей за посиделки в отеле

Российские игроки «Вашингтон Кэпиталс» отстранены на четыре матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за нарушение медицинских протоколов, касающихся коронавируса. Об этом в Twitter написала журналистка Саманта Пелл со ссылкой на главного тренера команды Питера Лавиолетта.

По информации источника, нападающий Александр Овечкин, а также форвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов находятся на карантине, поэтому не примут участия в ближайших встречах.

Ранее 21 декабря руководство НХЛ запретило российским хоккеистам тренироваться из-за посиделок в отеле. Сообщалось, что игроки общались друг с другом в гостиничном номере без масок, не соблюдая социальную дистанцию. Помимо отстранения, на «Кэпиталс» был наложен штраф в размере 100 тысяч долларов.

Овечкин в нынешнем сезоне провел четыре матча в регулярном чемпионате. Россиянин забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи.