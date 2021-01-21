Олимпийский чемпион осудил отстранение Овечкина от матчей за посиделки в отеле

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников осудил отстранение нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина от матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за нарушение медицинских протоколов, касающихся коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

«Это бредятина и выглядит смешно. Они все равно в команде, они все равно вместе. Собрались они в гостинице, но что тут такого», — посчитал Кожевников. Он обратил внимание на то, что в раздевалке игроки могут находиться вместе, и назвал сумму штрафа чрезмерной.

Ранее 21 декабря руководство НХЛ запретило Александру Овечкину, а также форварду Евгению Кузнецову, защитнику Дмитрию Орлову и голкиперу Илье Самсонову тренироваться и играть из-за посиделок в отеле. Сообщалось, что игроки общались друг с другом в гостиничном номере без масок, не соблюдая социальную дистанцию. Помимо отстранения, на «Кэпиталс» был наложен штраф в размере 100 тысяч долларов.

Овечкин в нынешнем сезоне провел четыре матча в регулярном чемпионате. Россиянин забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи.