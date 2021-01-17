Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александ Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин отличился в игре регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинс». В первом периоде партнеры вывели нападающего на пятачок, он обыграл голкипера и отправил шайбу в ворота.

Игра прошла в воскресенье, 17 января, основное время завершилось со счетом 3:3, в овертайме заброшенных шайб не было. В серии буллитов верх взяли хоккеисты «Питтсбурга».

В следующем матче «Вашингтон» вновь встретится с «Питтсбургом». Встреча пройдет 20 января в 3 часа ночи по московскому времени.