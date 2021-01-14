Россиянин из НХЛ вступился за Трампа

Российский защитник «Чикаго Блэкхокс» Никита Задоров вступился за президента США Дональда Трампа, которого заблокировали в социальных сетях. Об этом сообщает Sport24.

25-летний россиянин назвал происходящее в США клоунадой. По мнению Задорова, блокировка аккаунтов президента является нарушением свободы слова. По словам спортсмена, в этом отношении ситуация в США стала «еще хуже, чем в России».

В январе американские IT-гиганты заблокировали все аккаунты Трампа в социальных сетях. Кроме того, в Америке отключили популярную среди сторонников политика соцсеть Parler: накануне блокировки там начали появляться призывы переходить в Telegram. Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками Трампа, начались после митинга и штурма Капитолия 6 января.

В октябре 2020-го Задоров подписал пятилетний контракт с чикагским клубом. До этого защитник выступал за «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрс».